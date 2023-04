Ruas Riachuelo e Aquidaban serão interditadas neste final de semana

SIGA O SCA NO

Viatura Departamento de Trânsito - Crédito: divulgação

Em virtude da realização da 58ª Exposição Nacional de Orquídeas que será realizada de 21 a 23 de abril na Praça da XV, a Prefeitura de São Carlos informa que foi necessário interditar as ruas Riachuelo e Aquidaban no trecho entre a avenida Carlos Botelho e a rua XV de Novembro.

A abertura da exposição acontece hoje, a partir das 19h30. No sábado (22) estará aberta ao público das 9h às 22h, e no domingo (23) das 8h às 17h. As vias somente serão liberadas para a circulação de veículos após o encerramento da Exposição.

