Ruas Ray Wesley Herrick e Rio Tapajos terão mão única de direção

Crédito: Arquivo

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) informa que na próxima segunda-feira (04/09) será realizada a implantação de mão única de direção nas ruas Rio Tapajós e Ray Wesley Herrick, localizadas no Jockey Clube.

A rua Rio Tapajós passará a ser mão única no sentido da rua Carlos Cicero Nogueira para a rua Rio Grande. Já a rua Ray Wesley Herrick, a partir do cruzamento com a rua Rio Grande, passará a ser mão única no sentido para a rua Carlos Cicero Nogueira.



O trecho da rua Ray Wesley Herrick entre a rua Rio Grande e a rotatória da rua Kenneth Gilbert Herrick permanece com mão dupla de circulação do trânsito.



As mudanças fazem parte das ações para melhorias do trânsito na região, como forma de aumentar a capacidade de fluidez e segurança do trânsito de veículos e pedestre, uma vez que na região ocorreu um crescimento urbanístico com implantação de empreendimentos horizontais e verticais, o que resulta no incremento de veículos na malha viária.



Algumas ações já foram executadas, como o alargamento da rua Carlos Cicero Nogueira, implantação da rotatória no cruzamento com a rua Ray Wesley Herrick e implantados dispositivos redutores de velocidades (lombadas).



Outras intervenções viárias previstas para a região neste mês de setembro contemplam o alargamento da rua Ray Wesley Herrick entre a rua Rio Grande e a rotatória da rua Kenneth Gilbert Herrick que contará com uma ciclovia, além da implantação de rotatória na confluência viária das ruas Carlos Cicero Nogueira, Rio Tapajós e Rio Paraguai.

A sinalização das ciclofaixas da rua Ray Wesley Herrick e avenida Brasilino Damha também será realizada.

As empresas Jardim Santo Antônio Incorporação Imobiliária e HM44 Empreendimento Imobiliário vão custear os serviços como contrapartida ao município. O investimento será de R$ 1,3 milhão.



A SMTT recomenda aos motoristas atenção a sinalização de trânsito. Os agentes estarão no local para orientações complementares.

