Ruas no Centro são bloqueadas devido a risco de queda de reboco

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos interditou, na manhã desta quarta-feira (10), trechos de duas vias no Centro da cidade devido ao risco de queda de reboco e revestimento de um prédio localizado na região. A medida, segundo a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, é temporária e tem como objetivo garantir a segurança de pedestres, motoristas e usuários do transporte coletivo.

Foram bloqueados os cruzamentos da Rua São Joaquim com a Rua São Sebastião e da Rua 15 de Novembro com a Rua Alexandrina. A previsão é que o tráfego seja liberado até 15h30.

De acordo com a administração municipal, equipes estão realizando a raspagem e remoção de material solto na fachada, evitando que fragmentos se desprendam com vento ou chuva e provoquem acidentes.

Mudança no itinerário de ônibus

Durante o período de interdição, os ônibus que passam pela Rua 15 de Novembro serão desviados pela Rua Alexandrina, seguindo pela Marechal Deodoro e retornando pela Rua Rui Barbosa até novamente acessar a 15 de Novembro.

Orientações ao público

A população deve evitar o trecho, buscar rotas alternativas e respeitar a sinalização e as orientações dos agentes de trânsito. A Prefeitura reforça que a ação é emergencial e voltada exclusivamente para a segurança da comunidade.

