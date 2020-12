Ruas no Antenor Garcia estão sem asfalto há 30 anos; outras, com piso esfarelando

Crédito: Divulgação

Um grupo de moradores entrou em contato com o São Carlos Agora revoltado com a atual administração municipal. O motivo seria as péssimas condições das ruas do bairro que possuem “leito carroçável”.

Em várias ruas, antes mesmo das forças chuvas, o asfalto se deteriorava e crateras se abriram, deixando o tráfego de veículos perigoso. Em outras vias, não há asfalto a aproximadamente 30 anos.

Via WhatsApp os reclamantes pontuaram quais ruas seriam as que estão estado caótico: Guarino Baldan, Luiz Paulino dos Santos, Maria Eugênio Fabiano, Bruno Pauka (próximo do assentamento em Busca de um Sonho) e nos finais de praticamente todas as vias do bairro.

“Antes da campanha, o prefeito (Airton Garcia) veio e prometeu que iria terminar os melhoramentos, mas isso não aconteceu”, disse um morador. “Por outro lado, a gente entra em contato com a Prefeitura Municipal e toda hora uma desculpa diferente. Mas nunca dizem quando o problema será resolvido. A situação está horrível. Só há buracos nas vias e nem maquinário é mandado para cá para dar uma melhorada nas vias”, lamentou uma dona de casa.

