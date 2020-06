Ruas do Presidente Collor passam a ter mão única de direção

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito reiniciou nesta semana o processo de revitalização viária da região do grande Cidade Aracy. As equipes estão trabalhando nas vias do Presidente Collor, região que recebeu recentemente o serviço de recapeamento.

“Estamos fazendo a nova sinalização regulamentadora e implantando mão única de direção nas ruas do bairro. O objetivo é melhorar a segurança e dar fluidez ao tráfego da região que possui muitas ruas estreitas e com estacionamento permitido dos dois lados. A mão única trará mais comodidade aos moradores para estacionar em frente à residência ou do comércio”, disse Ingridi Ienco Cazella.

Passam a ter mão única de direção as seguintes ruas: Antônio Pratavieira, Giuseppe Broggio, Maristela Tagliatella Custodio, Aparecido Pandolfelli, Luiz Mascarin, Victória Fabiano, José Mário Goncalves, Silval Bernardo, Attilio Milanetto, Martiniano de Castro Júnior, Joaquim Appel, Atílio Pratavieira e Guerino Fracasso.

Os agentes de trânsitos estão na região orientando os moradores quanto às mudanças.

