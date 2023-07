Ruas do Parque Fehr passam por recapeamento

A meta é realizar o recapeamento em mais de 90% das vias públicas de São Carlos - Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos iniciou na última semana o recapeamento de vias no Parque Fehr. No total, serão recapeadas 20 ruas do bairro, o que corresponde a 40 mil metros quadrados, um investimento de R$ 2,4 milhões.

Os recursos são provenientes de operação de crédito realizado pela Prefeitura de São Carlos junto a Desenvolve SP, no valor total de R$ 14,9 milhões para o serviço de recapeamento em várias regiões da cidade que ainda não tinham sido contempladas com essa melhoria.

Também serão beneficiados com esses recursos os bairros Parque Industrial, Jardim São Paulo, Vila Isabel, Vila Sônia, Jardim Gonzaga, Vila conceição, Presidente Collor e Antenor Garcia.

Recentemente a Prefeitura assinou outro contrato no valor de R$ 2,07 milhões para obras de recape asfáltico nos bairros Jockey Clube, Jardim Paulistano, Jardim Tangará e no condomínio de chácaras Val Paraíso. Por esse contrato serão recapeados aproximadamente 39 mil metros quadrados, o equivalente a 42 quarteirões de vias públicas. Do total de recursos de R$ 2,07 milhões, R$ 1,20 milhão foram conquistados através de emendas parlamentares, sendo R$ 455 mil do deputado federal Celso Russomano, R$ 510 mil do deputado federal Marcos Pereira, R$ 238,8 mil de emenda de relatoria e R$ 870 mil de recursos próprios da Prefeitura.

O distrito de Água Vermelha também acabou de receber o serviço na avenida Bela Cintra, via que faz conexão com a estrada vicinal Abel Terrugi. O recape foi realizado em 4,5 mil metros quadrados de vias públicas pelo Departamento de Estradas e Rodagem (DER) do Governo do Estado de São Paulo, um investimento de R$ 400 mil.

Outra licitação finalizada pela Prefeitura foi para a 3ª fase do recapeamento das vias públicas no Distrito de Santa Eudóxia, um investimento de R$ 659.074,84. Vão receber o serviço as ruas Rui Barbosa, Floriano Peixoto, Rafael Gianoti e Coronel Joaquim Cintra.

Segundo o secretário municipal de Obras Públicas, João Muller, a pedido do prefeito Airton Garcia o recape não vai parar. Nesta primeira etapa que envolve o Parque Fehr e outros seis bairros, serão recuperados 200 metros quadrados de vias, além disso temos dois outros contratos para serem executados”, finaliza Muller.

De acordo secretário de Governo, Netto Donato, o serviço de recapeamento continuará sendo realizado até o último dia de mandato do prefeito Airton Garcia. “Ela nos solicita sempre celeridade nos processos para que o recape não pare, assim como ocorreu no seu primeiro mandato quando foram recapeados mais de 3.800 quarteirões, um investimento de R$ 70 milhões, valores que ele também pretende investir nesse nessa área agora no segundo mandato”, explica Netto.

A meta é realizar o recapeamento em mais de 90% das vias públicas de São Carlos.

