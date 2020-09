Ruas do Jardim Acapulco terão mão única de direção a partir de terça-feira (15)

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito comunica que a partir da próxima terça-feira (15/09) as ruas Antônio dos Santos Filho e Orlando Fazzari, no Jardim Acapulco, passam a ter mão única de direção.

A reivindicação foi feita pela Associação de Moradores após o serviço de recapeamento realizado pela Prefeitura de São Carlos nas vias do bairro. A nova sinalização já foi feita e agentes de trânsito estarão no Jardim Acapulco para orientar os motoristas no dia da mudança.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também