Ruas do Cruzeiro do Sul serão interditadas pelo Saae

Ruas no Cruzeiro serão interditadas pelo Saae - Crédito: Divulgação

Através de nota emitida na manhã desta terça-feira, 11, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (Saae) salientou que nesta terça-feira, 11, fará ligação de água e esgoto no Jardim Cruzeiro do Sul e, por isso, será necessário interditar o trânsito na Avenida Dr. Pádua Salles, na altura no numeral 197 e entre os trechos da Theodureto de Camargo e Elias Arsênios, em ambos sentidos: bairro/centro e centro/bairro.

A interdição, com apoio da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, será das 8h às 12h. Em função disso, a orientação é para que os motoristas evitem essa região no período em que o trabalho será executado e procurem rotas alternativas.

