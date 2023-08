Ruas do Boa Vista sofrerão alteração no trânsito

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) informou, através de nota emitida pela assessoria de imprensa, que nesta sexta-feira, 1, será realizada a implantação de mão única de direção nas ruas Professor Helvídeo Gouvêia e Maestro Adolpho Raimundo Caputo, no airro Boa Vista.

A rua Professor Helvídeo Gouvêia passará a ser mão única no sentido da rua Coronel Leopoldo Prado para a avenida Henrique Gregori. Já a rua Maestro Adolpho Raimundo Caputo passará a ser mão única no sentido da avenida Henrique Gregori para a rua Coronel Leopoldo Prado.

A ação visa a segurança do trânsito de veículos e de pedestres, e atende a necessidade de disciplinar a circulação de carros e do transporte coletivo no entorno das escolas que são áreas com grande fluxo de automóveis, evitando congestionamentos e diminuindo o risco de acidentes.

A SMTT recomenda atenção a sinalização de trânsito e as equipes que estarão orientando os motoristas.

