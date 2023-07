Ruas da Vila Prado passam a ter mão única de direção

Imagem Ilustrativa - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) informa que nesta sexta-feira (07/07) será realizada a implantação de mão única em duas ruas da Vila Prado:

- Rua Professora Dalila Galli que passará a operar com sentido único de circulação da Rua Lúcio Rodrigues para Rua dos Ferroviários;

- Rua Dr. Bernardino de Campos que passará a operar com sentido único de circulação da Avenida Grécia para Rua Cel. Leopoldo Prado;

A mudança na Rua Dr. Bernardino de Campos ocorre somente no primeiro quarteirão do trecho entre Avenida Grécia para Rua Cel. Leopoldo Prado.

As alterações visam propiciar maior segurança e fluidez para o trânsito de veículos e pedestres, principalmente nas vias com circulação em mão dupla e que as dimensões não comportam estacionamento em ambos os lados

A SMTT recomenda aos motoristas à atenção a sinalização de trânsito e as equipes que estarão realizados os trabalhos.

