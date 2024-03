Ruas da Vila Nery e Jardim Brasil terão mão única de direção a partir de segunda-feira

placa trânsito - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) informa que a partir da próxima segunda-feira (11/03), será implantada mão única para circulação do trânsito em diversas ruas dos bairros Vila Nery e Jardim Brasil.

De acordo com a SMTT as alterações visam aumentar a segurança do trânsito de veículos e pedestres, organização dos movimentos veiculares como forma de melhorar a fluidez do trânsito, evitando congestionamentos e conflitos no cruzamento, mitigando os riscos de acidentes.

A SMTT recomenda aos motoristas à atenção a sinalização de trânsito e as mãos de direção para evitar acidentes.

Confira as ruas que passam a ter mão única de direção:

- Rua Antônio Rodrigues Cajado passará a operar com sentido único circulação do trânsito da Av. Comendador Alfredo Maffei para a Rua Jesuíno de Arruda;

- Rua Santa Cruz passará a operar com sentido único circulação do trânsito da Rua Totó Leite para a Rua Major Manoel Antônio de Mattos;

- Rua Dona Maria Izabel de Oliveira Botelho, primeiro trecho, passará a operar com sentido único circulação do trânsito da Rua Treze de Maio para a Rua Bento Carlos;

- Rua Eugênio Franco de Camargo, primeiro trecho, passará a operar com sentido único de circulação do trânsito da Rua Bento Carlos para a Rua Conde do Pinhal;

- Rua Conde do Pinhal passará a operar com sentido único de circulação do trânsito da Rua Treze de Maio para a Rua Major Manoel Antônio de Mattos;

- Rua Dona Maria Izabel de Oliveira Botelho, segundo trecho, passará a operar com sentido único de circulação do trânsito da a Rua Conde do Pinhal para a Av. Dr. Carlos Botelho;

- Rua Eugênio Franco de Camargo, segundo trecho, passará a operar com sentido único de circulação do trânsito da Av. Dr. Carlos Botelho para a Rua Major José Inácio;

- Rua Totó Leite passará a operar com sentido único de circulação do trânsito da Av. Dr. Carlos Botelho para a Rua Sete de Setembro;

- Rua Jesuíno de Arruda passará a operar com sentido único de circulação do trânsito da Rua Eugenio Franco de Camargo para a Rua Major Manoel Antônio de Mattos.

