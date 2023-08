Ruas da Vila Conceição recebem recapeamento asfáltico

Máquinas e funcionários trabalham no recape: melhorias para o bairro de São Carlos - Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP), iniciou o recapeamento das ruas da Vila Conceição. Neste bairro serão recuperados 25.503 metros quadrados de vias, um investimento de R$ 1.745.466,75.

Os recursos são provenientes de operação de crédito realizado pela

Prefeitura de São Carlos junto a Desenvolve SP, no valor total de R$ 14,9 milhões, para o serviço de recapeamento em várias regiões da cidade que ainda não tinham sido contempladas com essa melhoria.

Já foram beneficiados com o serviço de recape por meio desses recursos o Parque Fher, Vila Isabel, Jardim São Paulo, as ruas Padre Teixeira e Campos Salles e a avenida Getúlio Vargas.

O secretário de Governo Netto Donato e o vereador Dé Alvim acompanharam os trabalhos na manhã desta terça-feira (22/08) na rua Mauricio Valente Osório, na Vila Conceição. “São áreas que não tinham sido contempladas anteriormente e que necessitavam do serviço, uma vez que o tapa-buraco não resolvia mais. Finalizando essas ruas vamos fazer iniciar na próxima quinta-feira o recape da avenida Papa João Paulo VI, uma via importante de acesso aos bairros da região sul e com uma volumetria grande de veículos, portanto pedimos a compreensão dos motoristas que usam esse trecho. Por determinação do prefeito Airton Garcia, o recape não vai mais parar”, garante Netto.

De acordo com o secretário de Obras Públicas, João Muller, somente por esse contrato serão recuperados 42 quarteirões. “Ainda falta a Vila Sônia, o Parque Industrial, Jardim Gonzaga, Presidente Collor e Antenor Garcia, porém paralelamente a esse contrato, estamos trabalhando com outras frentes, tanto que já finalizamos os trabalhos em Santa Eudóxia, um investimento de R$ 500 mil com recursos próprios e vamos assinar a ordem de serviço para o início em outros bairros”, finaliza Muller.

A Prefeitura tem outro contrato no valor de R$ 2,07 milhões para obras de recape nos bairros Jockey Clube, Jardim Paulistano, Jardim Tangará e no condomínio de chácaras Val Paraíso. Parte desses recursos são provenientes de emendas parlamentares, sendo R$ 455 mil do deputado federal Celso Russomano, R$ 510 mil do deputado federal Marcos Pereira, R$ 238,8 mil de emenda de relatoria e R$ 870 mil de recursos próprios do município.

Leia Também