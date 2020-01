Ruas da baixada do Mercadão se transformaram em rios na noite deste sábado; ASSISTA

Crédito: Reprodução

A região da baixada do Mercado Municipal voltou a sofrer com o problema da enchente na noite deste sábado (4). Choveu forte na cidade e vários pontos ficaram alagados.

Um vídeo recebido pela redação do São Carlos Agora mostra que as ruas da região do comércio viraram praticamente um rio.

As lojas estão fechadas, mas provavelmente muitas delas foram invadidas pela água.

O SCA acompanha os estragos causados pela chuva. Mais informações a qualquer momento.

