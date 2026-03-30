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segunda, 30 de março de 2026
Cidade

Rua São Joaquim será interditada para serviço do SAAE nesta terça-feira

30 Mar 2026 - 17h10Por Jessica Carvalho R
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Trânsito - Crédito: divulgaçãoTrânsito - Crédito: divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) informou que realizará a interdição da Rua São Joaquim, na esquina com a Rua Major José Inácio, na região central, nesta terça-feira, 31 de março.

A medida é necessária para a execução de serviços de corte definitivo de ligação de água. De acordo com a autarquia, os trabalhos terão início às 8h, com previsão de conclusão até as 11h.

Durante o período, o SAAE orienta os motoristas a redobrarem a atenção à sinalização no local e a utilizarem rotas alternativas, a fim de evitar transtornos e garantir a segurança viária.

O órgão também destaca que, em caso de condições climáticas adversas, os serviços poderão ser reprogramados.

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