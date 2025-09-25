Rua São Joaquim será interditada nesta quinta-feira para obras do SAAE

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) informou que a Rua São Joaquim, na altura do número 1136, esquina com a Rua Major José Inácio, ficará interditada nesta quinta-feira, 25 de setembro, para execução de obras.

A intervenção será necessária para a realização de uma ligação de esgoto, com abertura do asfalto no trecho. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos até às 11h.

O SAAE orienta motoristas e pedestres a redobrarem a atenção na região e, se possível, utilizarem rotas alternativas durante o período de interdição.

