(16) 99963-6036
quinta, 25 de setembro de 2025
Cidade

Rua São Joaquim será interditada nesta quinta-feira para obras do SAAE

25 Set 2025 - 09h52Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Rua São Joaquim será interditada nesta quinta-feira para obras do SAAE -

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) informou que a Rua São Joaquim, na altura do número 1136, esquina com a Rua Major José Inácio, ficará interditada nesta quinta-feira, 25 de setembro, para execução de obras.

A intervenção será necessária para a realização de uma ligação de esgoto, com abertura do asfalto no trecho. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos até às 11h.

O SAAE orienta motoristas e pedestres a redobrarem a atenção na região e, se possível, utilizarem rotas alternativas durante o período de interdição.

Leia Também

Motoboys de São Carlos adotam câmeras em capacetes como medida de segurança
Cidade08h52 - 25 Set 2025

Motoboys de São Carlos adotam câmeras em capacetes como medida de segurança

Ex-prefeito Airton Garcia permanece internado na UTI em estado estável
Cidade08h17 - 25 Set 2025

Ex-prefeito Airton Garcia permanece internado na UTI em estado estável

Pesquisadores em fotônica de 7 países do Brics visitam a Embrapa Instrumentação nesta quinta
Cidade07h42 - 25 Set 2025

Pesquisadores em fotônica de 7 países do Brics visitam a Embrapa Instrumentação nesta quinta

Fundação da ABASC completa 86 anos
Memória 07h34 - 25 Set 2025

Fundação da ABASC completa 86 anos

UFSCar oferece horta terapêutica para idosos com demência e cuidadores
Cidade20h14 - 24 Set 2025

UFSCar oferece horta terapêutica para idosos com demência e cuidadores

Últimas Notícias