(16) 99963-6036
quarta, 27 de agosto de 2025
Cidade

Rua Santa Cruz terá interdição nesta quarta-feira para reparo em rede de água

26 Ago 2025 - 15h49Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Rua Santa Cruz terá interdição nesta quarta-feira para reparo em rede de água -

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Carlos informa que realizará nesta quarta-feira (27/08) uma manutenção programada na rede de água.

Por conta da intervenção, a Rua Santa Cruz ficará interditada entre as ruas José Bonifácio e 9 de Julho, no período das 8h às 11h.

Segundo o SAAE, trata-se de um ponto de grande fluxo de veículos, por isso a área estará devidamente sinalizada. Além disso, Agentes de Trânsito da Prefeitura estarão no local para orientar motoristas e garantir a segurança viária.

O SAAE pede a compreensão dos moradores e condutores que circulam pela região e reforça que os trabalhos são necessários para a melhoria do sistema de abastecimento

Leia Também

Inscrições abertas para o Clube de Carros da Campanha USP do Agasalho em São Carlos
Cidade13h44 - 27 Ago 2025

Inscrições abertas para o Clube de Carros da Campanha USP do Agasalho em São Carlos

Projeto Pequeno Cidadão abre inscrições para novas crianças em São Carlos
Cidade12h32 - 27 Ago 2025

Projeto Pequeno Cidadão abre inscrições para novas crianças em São Carlos

São Carlos projeta expansão da rede municipal de ensino
Cidade12h08 - 27 Ago 2025

São Carlos projeta expansão da rede municipal de ensino

São Carlos registra 17 casos de dengue na última semana
Boletim11h17 - 27 Ago 2025

São Carlos registra 17 casos de dengue na última semana

Hospital Universitário expande projeto de humanização e segurança no atendimento
Cidade10h34 - 27 Ago 2025

Hospital Universitário expande projeto de humanização e segurança no atendimento

Últimas Notícias