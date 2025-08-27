Rua Santa Cruz terá interdição nesta quarta-feira para reparo em rede de água

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Carlos informa que realizará nesta quarta-feira (27/08) uma manutenção programada na rede de água.

Por conta da intervenção, a Rua Santa Cruz ficará interditada entre as ruas José Bonifácio e 9 de Julho, no período das 8h às 11h.

Segundo o SAAE, trata-se de um ponto de grande fluxo de veículos, por isso a área estará devidamente sinalizada. Além disso, Agentes de Trânsito da Prefeitura estarão no local para orientar motoristas e garantir a segurança viária.

O SAAE pede a compreensão dos moradores e condutores que circulam pela região e reforça que os trabalhos são necessários para a melhoria do sistema de abastecimento

