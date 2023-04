Rua Rua Bernardino Fernandes Nunes terá estacionamento somente em um lado da via

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) informa que na próxima segunda-feira (24/04), vai implantar nova sinalização viária na Rua Bernardino Fernandes Nunes, na Vila Celina. A partir desta data será proibido estacionar em um dos lados da via.Também será realizada a revitalização da sinalização viária. O objetivo é oferecer mais segurança aos pedestres e condutores, disciplinando o fluxo de veículos. A SMTT solicita atenção redobrada dos motoristas para as novas sinalizações.

ROTATÓRIA JARDIM DOS COQUEIROS - Já na terça-feira (25/04) a SMTT vai implantar uma nova rotatória no cruzamento da Av. Dr. Aurélio Cattani com a Rua Cláudio Oswaldo Nordi, no Jardim dos Coqueiros. A intervenção viária é uma reivindicação dos moradores do local para trazer mais segurança aos pedestres e motoristas. A Secretaria também solicita atenção redobrada neste trecho da via.

Leia Também