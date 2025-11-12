(16) 99963-6036
quarta, 12 de novembro de 2025
Cidade

Rua Raimundo Corrêa será interditada nesta quinta-feira para obra em igreja

12 Nov 2025 - 18h25Por Jessica
Trânsito - Crédito: divulgaçãoTrânsito - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana informou que o trânsito na Rua Raimundo Corrêa será totalmente interditado nesta quinta-feira, 13 de novembro, no trecho compreendido entre as Ruas Vicente de Carvalho e Amadeu Amaral. A interdição ocorrerá das 7h às 16h.

De acordo com a pasta, a medida é necessária para a execução da concretagem das paredes laterais e externas do prédio da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, localizada na via.

Durante o período de interdição, o tráfego de veículos estará impedido, e agentes de trânsito estarão no local para orientar os motoristas. A Secretaria recomenda que os condutores evitem a região e utilizem rotas alternativas, a fim de garantir maior fluidez e segurança no trânsito.

 

