Rua Paulino Botelho e Dona Maria Jacinta passam a operar com novos sentidos únicos

03 Dez 2025 - 17h45Por Jéssica C.R.
 partir desta quinta-feira (04/12), duas vias importantes de São Carlos passam a operar com novos sentidos únicos de circulação. A mudança, anunciada pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, tem como objetivo melhorar a fluidez do tráfego e aumentar a segurança de motoristas, pedestres e usuários do transporte coletivo.

Na rua Paulino Botelho de Abreu Sampaio, o trecho de mão única foi ampliado até a rua Miguel Petroni, mantendo o sentido já existente. A alteração busca organizar melhor o corredor viário, reduzindo conflitos causados pelo estacionamento dos dois lados da via e pela circulação em mão dupla, que historicamente gerava retenções e riscos de colisão.

Já a rua Dona Maria Jacinta passa a ter sentido único em direção à rua Maestro João Seppe, a partir da rua Major Júlio Salles. Com isso, o fluxo no trecho entre a Maestro João Seppe e a Major Júlio Salles foi invertido, reordenando a circulação na região.

A Secretaria informou que as mudanças também impactam o transporte coletivo. Os ônibus que seguem em direção ao Centro passarão a utilizar novos trajetos pela Miguel Petroni e pela Dona Maria Jacinta, com readequação dos pontos de embarque e desembarque para garantir mais segurança e conforto aos passageiros.

Durante o período de adaptação, agentes de trânsito estarão posicionados nos cruzamentos estratégicos para orientar motoristas, tirar dúvidas e reforçar a atenção à nova sinalização instalada nas vias.

A Prefeitura reforça que as alterações fazem parte de um conjunto de ações voltadas à melhoria da mobilidade urbana e pede que os condutores redobrem a atenção ao transitar pelas regiões afetadas nos primeiros dias de funcionamento das mudanças.

