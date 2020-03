Rua no Santa Felícia “comemora” três anos de buracos e crateras

Buracos nas vias “comemoram” três anos de abandono - Crédito: Marcos Escrivani

De uma forma irônica e sarcástica, moradores da rua Sebastião Sampaio Osório, no Jardim Santa Felícia, “comemoraram” uma infeliz data: três anos (aproximadamente) de buracos e crateras. O problema foi definido como “vergonha das vergonhas”, já que a viaé utilizada por ônibus do transporte público e estar próximo a base da Guarda Municipal.

Na manhã desta segunda-feira, 16, os reclamantes entraram em contato com o São Carlos Agora e relataram que neste período entraram em contato “n” vezes com a Prefeitura Municipal.

Entretanto, neste período, a reivindicação nunca foi atendida. “O que não entendemos é o motivo do não recape nesta rua”, disse um morador. “A melhoria atendeu várias vias do bairro, mas esta foi ignorada. O que causa estranheza é que por aqui passam ônibus a cada hora”, disse, salientando que os buracos com mais profundida foram sinalizados com madeira, cadeira, entre outros objetos de acordo com a criatividade dos residentes. “Podemos dizer apenas que a cada dia que passa, a situação piora”, finalizou.

Mande seu recado (sempre com uma foto) para o email faleconosco@saocarlosagora.com.br ou pelo WhatsApp 16 99963-6036.

