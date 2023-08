SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) revelou na tarde desta sexta-feira, 25 via assessoria de imprensa, que na próxima quarta-feira, 30, das 8h às 17h, será interditado o trânsito de veículos na rua José Bonifácio, entre as ruas Geminiano Costa e General Osório, para operação de guindaste com içamento de materiais em edifício.

A pasta recomenda aos motoristas que procurem rotas alternativas e evitem a via durante todo período de operação.

