Rua na Vila Prado esfarela e população quer novo asfalto

SIGA O SCA NO

Rua esfarela na Vila Prado e morador pede por manutenção - Crédito: Divulgação

Um morador e leitor do São Carlos Agora entrou em contato na manhã desta terça-feira, 25, para solicitar melhorias na rua Marcílio Dias, na Vila Prado.

Ele disse que reside no local há sete anos e neste período nunca viu melhorias no pavimento da via. “A rua nunca passou por manutenção”, disse.

De acordo com o reclamante, o piso asfáltico esfarela e por este motivo o trânsito de veículos é perigoso. Bem como para os pedestres. Ele solicita que providências sejam realizadas e sua reivindicação atendida.

Leia Também