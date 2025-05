Rua Miguel Petrucelli, no bairro Jardim Ipanema, recebe nova pavimentação

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Rua Miguel Petrucelli recebe nova pavimentação -

A Prefeitura de São Carlos iniciou nesta semana a pavimentação de aproximadamente 200 metros da Rua Miguel Petrucelli, no bairro Jardim Ipanema. A obra, concentrada em um dos lados da via – entre a Avenida Otto Werner Rosel e a rotatória local –, visa melhorar as condições de tráfego, a segurança viária e a mobilidade urbana na região.

O investimento está sendo realizado com recursos de contrapartida da construtora ADN, destinados à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana (SMSPMU). Durante o período de execução, poderão ocorrer alterações pontuais no trânsito. A Prefeitura solicita a compreensão dos moradores.

Segundo o secretário adjunto de Mobilidade Urbana, Sebastião Batista, a intervenção trará benefícios diretos para pedestres, motoristas e pessoas com deficiência (PCDs). “Como se trata de uma área que ainda não era pavimentada, não haverá impedimento do tráfego, o que minimiza os impactos na circulação de veículos”, explicou.

A obra será realizada em duas etapas: preparação da base, guias e drenagem, seguida pela aplicação do pavimento. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos até a primeira quinzena de julho. O custo estimado é de R$ 240 mil.

Leia Também