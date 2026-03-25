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quarta, 25 de marÃ§o de 2026
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Rua Miguel JoÃ£o terÃ¡ interdiÃ§Ã£o para obras de Ã¡gua e esgoto nesta quinta

25 Mar 2026 - 12h30Por Jessica Carvalho R
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TrÃ¢nsito - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£oTrÃ¢nsito - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) informa que, na quinta-feira, 26 de março, haverá interdição na Rua Miguel João, nas proximidades do número 50.

A medida é necessária para a realização de serviços de ligação de água e esgoto. Os trabalhos terão início às 8h, com previsão de conclusão até 11h.

O SAAE pede compreensão da população e orienta os motoristas a redobrarem a atenção à sinalização no local, além de utilizarem rotas alternativas para garantir a segurança viária durante a execução dos serviços.

Em caso de condições climáticas adversas, os trabalhos poderão ser reprogramados.

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