Rua Marcolino Lopes Barreto volta a ter mão dupla entre as ruas São Sebastião e Padre Teixeira

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana (SMSPMU), informa que a Rua Marcolino Lopes Barreto voltou a operar nesta sexta-feira (07/11) em mão dupla de direção no trecho compreendido entre a Rua São Sebastião e a Rua Padre Teixeira, lateral à FESC – Fundação Educacional São Carlos.

A decisão decorre de avaliação técnica realizada pela equipe de engenharia de tráfego, que constatou a viabilidade da alteração com o objetivo de melhorar o fluxo de veículos, facilitar o acesso aos imóveis da região e reforçar a segurança viária.

A mudança foi motivada, sobretudo, pela configuração atual da Rua São Sebastião, que tem seu término na Rua Marcolino Lopes Barreto, criando um ponto de retenção de tráfego. Cabe destacar que há previsão futura de prolongamento da Rua São Sebastião até a Rua Major Manoel Antônio de Mattos, o que trará ainda mais conectividade ao sistema viário local.

Equipes da Prefeitura já realizaram os serviços de remoção e reposicionamento da sinalização vertical, bem como a readequação da sinalização horizontal (pintura de solo), assegurando que a via esteja plenamente adaptada ao novo sentido de circulação.

A medida integra o conjunto de ações permanentes da SMSPMU voltadas à melhoria da mobilidade urbana, à fluidez do trânsito e à segurança de pedestres e condutores.

O secretário municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, destaca que a alteração vai facilitar o escoamento dos veículos e o trânsito de vans escolares, além de reduzir os conflitos de tráfego na região.

A Prefeitura orienta os motoristas a redobrarem a atenção e respeitarem a nova sinalização durante o período de adaptação.

