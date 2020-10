Rua Larga será recapeada neste sábado

Por Via assessoria

Em virtude da chuva que ocorreu nesta sexta-feira (16/10), o início do serviço de recapeamento na rua Larga (avenida Teixeira de Barros), na Vila Prado, foi transferido para este sábado (17/10).

As secretárias de Obras e de Serviços Públicos pedem a compreensão dos motoristas e moradores já que o local é a principal via de acesso ao bairro. As equipes vão trabalhar por fases, inicialmente até a travessa Leopoldo Prado e a cada dois quarteirões prontos, um trecho já será liberado para a passagem de veículos.

O recapeamento das vias da Vila Prado faz parte da etapa dos R$ 30 milhões liberados pelo Banco do Brasil para a Prefeitura de São Carlos. Nesta fase serão recapeados mais de 27 bairros e 1.500 quarteirões.

Somando todas as etapas anteriores e a que está sendo executada agora, o município já conseguiu recuperar mais de 280 km de vias públicas, ou seja, 2.771 quarteirões dos 3.200 previstos até o fim de 2020.

O próximo bairro a receber o serviço de recapeamento dentro da etapa dos R$ 30 milhões é o Jardim Jacobucci. Uma nova licitação também foi finalizada no valor de R$ 2,3 milhões para atender o Jardim Maracanã, Astolpho Luiz do Prado, Timburis e Jardim Alvorada.

