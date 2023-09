Rua General Osório ficará interditada para construção da alça de saída do viaduto 4 de Novembro - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) informa que em razão do início da construção de uma nova alça de saída e da recuperação da estrutura do Viaduto 4 de Novembro (Viaduto Prefeito Antonio Massei), obras que serão realizadas pela empresa RUMO, a partir da próxima segunda-feira (11/09), a rua General Osório, no trecho entre a rua Visconde de Inhaúma e Rua Roberto Simonsen, ficará interditada. O trânsito de veículos também ficará interditado na rua Roberto Simonsen no cruzamento com a rua General Osório.

Os veículos que acessam o Viaduto 4 de Novembro somente poderão chegar na avenida Dr. José Pereira Lopes, em continuidade ao trajeto que faziam, pela rua General Osório ou rua Roberto Simonsen, acessando o desvio pelas ruas Cândido Padim, avenida Dr. Teixeira de Barros (rua Larga) e rua Dr. Duarte Nunes.

A rua Roberto Simonsen, sentido Poupatempo e Correios, ficará somente como acesso local, e passará a operar, de forma provisória, como mão única de direção, devido a interdição no cruzamento com a rua General Osório.

De acordo com o secretário adjunto de Transporte e Trânsito, Sebastião Batista, o trecho da rua General Osório entre as ruas Floriano Peixoto e Roberto Simonsen, ficará aberto somente para acesso local. “Durante a obra esse trecho operará em mão dupla de circulação. Pedimos aos motoristas a máxima atenção e o respeito a sinalização de trânsito nesta região, além de cautela na passagem pelos locais da obra”, reforça o secretário adjunto.

João Muller, secretário de Obras Públicas, disse que essas são intervenções importantes para a cidade. “A construção dessa alça viária é uma exigência prevista no contrato de concessão da malha paulista, porém o reforço estrutural de todo o viaduto foi um pedido do prefeito Airton Garcia a empresa. O investimento deve ultrapassar R$ 15 milhões e prazo para finalização das obras é de 240 dias”, explica Muller.

“Condicionamos o reforço estrutural de todo o viaduto, tendo em vista que com o fechamento da passagem em nível pela linha do trem na rua General Osório, deverá aumentar o fluxo de veículos entre 20% a 25%”, finaliza o prefeito Airton Garcia.

O projeto de duplicação do Viaduto 4 de Novembro, elaborado pela Rumo, respeita a questão ambiental e também evita grandes intervenções na rua Visconde de Inhaúma e também foram preservados acesso ao Poupa Tempo, aos Correios e ao comércio no entorno.

