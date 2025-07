Rua Episcopal será interditada neste domingo para a realização da IV Copa São Paulo de Rolimã

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana informou que no próximo domingo, 20 de julho, a Rua Episcopal será interditada para a realização da IV Copa São Paulo de Rolimã. O bloqueio acontecerá das 7h às 17h, no trecho entre as ruas Marechal Deodoro e Geminiano Costa, incluindo também os cruzamentos, além de todo o segmento entre as ruas Nove de Julho e a Avenida São Carlos.

Durante o período de interdição, moradores e comerciantes das áreas afetadas deverão procurar os controladores de acesso do evento para garantir a entrada e saída de seus veículos.

A Secretaria recomenda que os motoristas evitem trafegar pela região e busquem rotas alternativas a fim de minimizar transtornos no trânsito local.

A Copa São Paulo de Rolimã promete reunir competidores e público de diversas regiões, promovendo lazer e resgate de brincadeiras tradicionais.