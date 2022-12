Rua precisou ser interditada no Jardim Bicão após queda de árvore - Crédito: Prefeitura Municipal

A queda de uma árvore causou a interdição de uma rua no Jardim Bicão, na manhã desta quarta-feira (28). Chove desde a madrugada em São Carlos e segundo a Prefeitura Municipal, o volume acumulado até às 8h45 é de 96.2 mm.

A chuva também causou transtornos na rotatória do Cristo e marginais na região do antigo restaurante Casa Branca, além do Parque do Kartódromo e Parque Ecológico.

