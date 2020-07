Rua com asfalto precário gera revolta no Cruzeiro do Sul

Crédito: Divulgação

O estado precário de apenas uma quadra da rua Felipe Beltrame (entre a República do Líbano e Nações Unidas), no Jardim Cruzeiro do Sul, é motivo de revolta de vários moradores que entraram em contato com o São Carlos Agora no início da tarde desta terça-feira, 14, e exigem providências.

Segundo os reclamantes, no dia 6 de março encerraram-se os trabalhos da empresa responsável pelo recapeamento. Na oportunidade, a maioria das vias receberam o melhoramento.

Porém na quadra em questão, ocorreu um suposto esquecimento. “Aqui é difícil até transitar com veículos. Há muitos buracos e em alguns locais aparece até o subsolo”, esclareceu o leitor do SCA. “Para piorar tem até bueiros danificados e com muito lixo. Aqui está um completo abandono”, desabafou. “Espero que o portal nos ajude e que os responsáveis tomem uma providência. De fato e, principalmente, de direito”, finalizou.

