Rua causa incômodo no Aracy 2

Rua no Aracy é um “mar” de buracos - Crédito: Divulgação

O asfalto velho e a falta de manutenção fez com que usuários da rua João Prigensi, no Cidade Aracy 2, entrassem em contato com o São Carlos Agora na tarde desta quinta-feira, 12.

Segundo eles, muitos buracos no leito asfáltico faz com que o trânsito de veículos seja uma “aventura”, com possibilidades de acidentes.

Um dos reclamantes informou que o problema ocorre há mais de um ano e piora a cada chuva. “Já ligamos várias vezes na Prefeitura e falamos com vereadores. Mas nossa reivindicação ainda não foi atendida”, lamentou.

