Rua Cândido Padim será interditada neste fim de semana para demolição de imóvel

31 Jan 2026 - 12h01Por Jessica
Trânsito - Crédito: divulgaçãoTrânsito - Crédito: divulgação

A Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana informa que a rua Cândido Padim ficará interditada nos dois sentidos de circulação entre as ruas Ana Prado e Roberto Simonsen.

A interdição será necessária em razão da demolição de um imóvel localizado na via e ocorrerá neste sábado (31/01) e no domingo (01/02).

Durante o período, motoristas deverão utilizar rotas alternativas e redobrar a atenção à sinalização no local. A orientação é que, sempre que possível, os condutores evitem a região e programem seus deslocamentos com antecedência.

 

