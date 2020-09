RPS lança segundo módulo do residencial Ipê-Mirim, pelo Minha Casa Minha Vida

Sua nova vida está MAIS PERTO DO QUE VOCÊ IMAGINA.

O tempo que a gente fica pagando aluguel é tempo perdido. E tem gente que paga a vida inteira. Um pecado! Por isso, vale a pena comprar a casa própria. Só o fato de você parar de jogar este dinheiro fora, pelo o resto da vida, já justifica o investimento.

O Residencial Ipê-Mirim, do Minha Casa Minha Vida, usa um sistema construtivo ágil e eficiente. São casas com 2dorms com projeto inteligente, ou seja, você pode ampliar para 3 dorms. E ainda tem um quintal grande do tamanho do seu sonho. Isso sim é vida boa!

Plantão de Atendimento na Avenida José Pereira Lopes, 2001 - Jardim Botafogo (Próximo a Escola Prof. Gabriel Félix do Amaral).

Vendas Cardinali

