Rotatória sem iluminação causa revolta de moradores

19 Out 2020 - 06h42

Crédito: Maicon Ernesto

Moradores residentes no Jardim Novo Horizonte e Jardim Tijuca entraram em contato com o São Carlos Agora neste final de semana para relatar um problema de segurança pública que existe há vários anos e nenhuma providência foi tomada até a presente data. Neste período, inclusive, um abaixo assinado foi elaborado, porém sem nenhum efeito positivo perante as autoridades públicas de São Carlos.

Segundo vários reclamantes, duas rotatórias ao final da Avenida Getúlio Vargas carecem de iluminação. Uma delas, antes do acesso à rodovia Washington Luís (SP-310) possui luminárias, porém vários postes apresentam luzes queimadas. A outra, pós-rodovia (em frente ao Tenda Atacado) e que dá acesso aos bairros, não possui sequer iluminação.

“Ali é um breu só. Quem retorna para sua casa após um dia de trabalho e busca fazer uma caminhada, é obrigado a caminhar no escuro. A sensação de insegurança é grande”, comentou uma moradora. “No último mês foram cinco furtos”, emendou.

A reclamante disse ainda que nos últimos meses várias reclamações foram feitas na CPFL e na Prefeitura Municipal. “Mas nossos pedidos são ignorados. A sensação de descaso é grande”, finalizou.

