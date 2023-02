SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

O transbordamento do córrego do Mineirinho voltou a alagar a rotatória do Cristo na tarde desta quarta-feira.

O trânsito no local e na avenida Francisco Pereira Lopes, sentido antigo Restaurante Casa Branca/Shopping foi interditado pelos agentes de trânsito. Motoristas devem buscar rotas alternativas.

A previsão do tempo indica que pode voltar a chover forte nas próximas horas em São Carlos.

