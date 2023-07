Rotatória da Getúlio Vargas ganha bandeira do Brasil - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos realizou na manhã do último domingo (16/07), o hasteamento da bandeira do Brasil na rotatória da Avenida Getúlio Vargas, próximo a saída para Rodovia Washington Luís (Km 228). A bandeira mede 7,68 metros de largura, 5,40 metros de altura com um mastro de 22 metros de altura.

A solicitação foi feita pelo vereador Robertinho Mori ainda em 2012, depois comentou com o Prefeito Airton Garcia que se colocou a disposição e esperaria um momento oportuno que seria o Bicentenário da Independência em 2022, o projeto foi apresentado aos colegas da Câmara Municipal, Prefeitura, sociedade civil e militares, e agora com a autorização da concessionária que administra a rodovia a bandeira finalmente pode ser hasteada, detalhou o vereador Robertinho Mori.

“É um trabalho de civismo, um marco que não pode cair no esquecimento, lembrou que há 49 anos vem trabalhando no civismo, com bandas e que a mesma felicidade de ter resgatado o hino de São Carlos em 2002, está sentindo hoje com o hasteamento da bandeira”.

Mori explicou, ainda, que a Prefeitura, via Secretaria de Transporte e Trânsito, viabilizou como contrapartida junto a Construtora ADN, a doação do mastro e da bandeira.

A Secretaria de Serviços Públicos, através do Departamento de Serviços Urbanos, responsável pela iluminação, fez uma melhoria na rotatória, investimento de R$ 100 mil, para instalar 11 postes com luminárias de 150 watts de led, e também quatro luminárias para iluminar a bandeira durante a noite.

O secretário de Governo, Netto Donato, disse que a bandeira brasileira, um símbolo do nosso país, tem que nós trazer, a felicidade de um país unido, harmônico, respeitoso, democrático e acima de tudo um país do bem. “Que não seja um símbolo de divisão, mas sim de união das pessoas e que tem certeza que está no caminho certo, de uma cidade mais feliz, mais humana, com uma sociedade do bem”.

O evento teve a participação da Polícia Rodoviária Estadual e da Banda Marcial do Tiro de Guerra de São Carlos (TG 02-035), que entoou o hino nacional durante o hasteamento da bandeira que foi feito por uma equipe do Corpo de Bombeiros de São Carlos.

Também estiveram presentes na cerimônia os secretários municipais de Segurança Pública (Samir Gardini), de Infância e Juventude (Ana Paula Vaz), Relações Legislativas e Institucionais (Mateus de Aquino), de Transporte e Trânsito (Cesinha Maragno), Serviços Públicos (Marcelo Targas), da Cidadania e Assistência Social (Rodolfo Hernane), o Presidente do SAAE (Mariel Olmo), o comandante da Guarda Municipal (Michael Yabuki) e os vereadores Dé Alvim e Ubirajara Teixeira (Bira), além do PM Capitão Gonzalez, Sargento Polli (TG) e Sargento Evangelista (Corpo dos Bombeiros).

