Projeto "Rotas do Café" vai incluir fazendas históricas de São Carlos

A Fazenda Pinhal: ela conta também sobre a Vila de São Carlos do Pinhal, nascida na sesmaria da família Arruda Botelho - Crédito: divulgação

São Carlos deve em breve passar a integrar as “Rotas do Café de São Paulo”, uma ação de incentivo ao desenvolvimento regional e ao turismo gastronômico. A iniciativa foi lançada na semana passada no Palácio dos Bandeirantes. Fazendas históricas como a Fazenda Pinhal, a Fazenda Santa Maria do Monjolinho e a Fazenda Figueira Branca, no Distrito de Santa Eudóxia devem fazer parte de uma rota de “Fazendas Históricas” ligadas ao ciclo do café na segunda metade do Século XIX e início do Século XX.

“Estamos em constante diálogo com a Secretaria Estadual de Turismo e Viagens (Setur) para formatarmos as rotas que vão incluir nossas fazendas históricas, principalmente a Pinhal e a Santa Maria do Monjolinho”, destaca o secretário municipal de Cultura e Turismo, Leandro Severo.

O projeto “Rotas do Café” reúne 57 atrativos turísticos ligados ao grão em 25 municípios paulistas, resultando em cinco rotas inéditas, além de destinos cafeeiros independentes. Entre as atrações turísticas estão fazendas de antigos barões do café, museus históricos, cafés premiados internacionalmente e centros de pesquisa abertos à visitação.

A Fazenda Santa Maria: casarão histórico feito para receber Dom Pedro II, o que nunca aconteceu

SANTA MARIA DO MONJOLINHO - Em 1850, José Inácio de Camargo adquiriu a Fazenda Santa Maria do Monjolinho, deixando suas terras para seus filhos herdeiros, Major José Inácio e Theodoro Leite de Camargo.

Theodoro enriqueceu com a produção cafeeira. Em 1886, após a visita do Imperador Dom Pedro II ao município de São Carlos, deu início à obra da nova sede da fazenda, com o intuito de ter uma residência digna para a próxima visita do imperador, além de receber o título de barão, o que nunca aconteceu, pois a República derrubou o Império apenas três anos depois.

Porém, a imponente residência da sede da fazenda foi projetada pelo italiano Pietro David Cassinelli. Situada na área rural de São Carlos, o palacete de aparência urbana foi finalizado entre os anos de 1892 e 1893 e se encontra nos dias de hoje em bom estado de conservação, com poucas alterações desde sua implantação, guardando muito de suas características originais, como a arquitetura da casa grande, em estilo eclético.

O edifício junto com a tulha de beneficiamento de café, terreiro, senzala e até mesmo a estação ferroviária fazem parte de um complexo que conta a história desde os tempos áureos do café até a sua decadência.

Várias construções da fazenda são da mesma época, e formam um conjunto harmônico. Próximo ao sobrado está a casa do administrador, com um grande sino usado para regularizar o ritmo de trabalho dos colonos.

As tecnologias da época também se fazem presentes. Ao lado de um grande terreiro de café atijolado, está um aqueduto, que conduzia água para movimentar a roda d’agua e gerar energia à máquina de beneficiar café.

De pé até hoje a construção onde funcionava a senzala era composta por dois compartimentos sem janelas. Após a abolição da escravatura, ela foi transformada em colônia para imigrantes italianos. Observando-se a estrutura da construção percebe-se a falta de conforto e a limitação da habitação que também abrigou os lavradores que substituíram os escravos negros.

A casa do “Capitão do mato” fica ao lado de um quadrado cercado que tem a senzala em seu interior. A antiga estação de trem do Monjolinho está localizada às margens do rio Monjolinho, dentro das terras da Fazenda Santa Maria e próxima ao grande sobrado. A estação era utilizada para todos os transportes na época, e, atualmente, abriga um restaurante.

Atualmente, além de ser a residência dos herdeiros da família Malta Campos, proprietária das terras desde 1904, o palacete é um museu casa, contendo em seu interior móveis, equipamentos e acessórios originais, grande parte, importados da Europa no final do século XIX e início do século XX.

Em 2016 todo o conjunto da fazenda foi tombado pelo CONDEPHAAT, órgão estadual de preservação do patrimônio histórico e cultural. O local recebe estudantes de todo o Estado de São Paulo e principalmente da capital paulista para conhecer a história do café.

FAZENDA PINHAL - A Fazenda Conde do Pinhal, além de ter sua própria história conta também sobre a Vila de São Carlos do Pinhal, nascida na sesmaria da família Arruda Botelho. Em 1857 com o grande desenvolvimento do café na região, a fazenda se destaca com a produção do mesmo, assim necessitando de mão-de-obra escravizada.

Posteriormente, com a Lei do Ventre Livre e a Lei Áurea , a mão-de-obra escravizada africana foi sendo substituída por imigrantes europeus. A história da Fazenda Conde do Pinhal nos recorda como era organizada uma fazenda cafeeira, dessa maneira nos mostra como o café movia a economia da própria fazenda e da Vila São Carlos.

A história da Fazenda do Pinhal remete à década de 1780, quando Carlos Bartholomeu de Arruda e seu filho, Manoel Joaquim Pinto de Arruda, adquiriram terras através das Sesmarias da região de Araraquara. A ocupação das terras da Fazenda, por sua vez, ocorreu com outro filho e herdeiro de Carlos Bartholomeu. Antônio Carlos de Arruda Botelho deu início à construção da Casa de Morada e às atividades econômicas na Fazenda nas primeiras décadas do século XIX. Na metade do mesmo século, houve também o surgimento da Vila de São Carlos do Pinhal, nascida de doações de terras que pertenceram à sesmaria do Pinhal.

Em 1850, as plantações de café começaram a se intensificar, de forma a sobressair-se diante das outras atividades empregadas, como a plantação de cana-de-açúcar e a criação de gado[3]. Diante desse crescimento, houve a necessidade de um aumento na quantidade de mão-de-obra escravizada, que era proveniente do interior da Bahia, lugar de abundância de escravizados devido ao declínio do ciclo da cana de açúcar[4]. Além disso, em relação à mão-de-obra escravizada que era utilizada por ele e pelos demais produtores de café no Brasil.

O auge do desenvolvimento cafeeiro atingiu a região dos Campos de Araraquara no último quartel do século XIX e, com a aprovação de leis como a Lei do Ventre Livre (1871), Lei do Sexagenário (1885) e a Lei Áurea (1889), houve a necessidade de substituir a mão-de-obra escravizada pela mão-de-obra assalariada barata. Atraindo, assim, a vinda de muitos imigrantes - principalmente italianos. Antônio Carlos acabou abrindo várias outras fazendas no Oeste Paulista, mas manteve a Fazenda do Pinhal como a morada de sua família.

Após a morte de Antônio, em 1901, e de sua esposa Anna Carolina de Oliveira (filha dos futuros Visconde e Viscondessa do Rio Claro), em 1945, a Fazenda permaneceu em mãos dos descendentes da Família Arruda Botelho, que mantém viva e preservada a memória e o patrimônio de seus ancestrais. Na década de 1980, o imóvel foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (CONDEPHAAT).

Em 2009 foi adquirida pelo banqueiro Fernão Bracher, que fechou o hotel fazenda localizado próximo à casa sede para priorizar o museu e a parte histórica da fazenda.

O Imóvel, localizado na cidade de São Carlos no estado de São Paulo, é aberto a visitações de segunda à sexta. As visitas devem ser agendadas com antecedência no site da fazenda.



ROTAS DO CAFÉ DE SÃO PAULO – O Governo de São Paulo deu início a mais uma ação de incentivo ao desenvolvimento regional e ao turismo gastronômico com o lançamento do “Rotas do Café de São Paulo”, na última terça-feira, 8 de abril, no Palácio dos Bandeirantes.

A iniciativa reúne 57 atrativos turísticos ligados ao grão em 25 municípios paulistas, resultando em cinco rotas inéditas, além de destinos cafeeiros independentes. Entre as atrações turísticas estão fazendas de antigos barões do café, museus históricos, cafés premiados internacionalmente e centros de pesquisa abertos à visitação.

O projeto vai integrar produtores, cooperativas, indústrias e consumidores, estimulando a criação de novas empresas e o fortalecimento do comércio e serviço local, incluindo a rede hoteleira. Com essa dinâmica, a iniciativa busca consolidar São Paulo como um destino turístico e comercial de referência no setor cafeeiro, que foi responsável por R$ 5 bilhões do valor da produção agropecuária paulista (VPA) em 2024, e se colocou no sétimo lugar entre os 50 produtos agro com melhor desempenho na economia do estado, segundo o Instituto de Economia Agrícola (IEA-Apta).

As rotas estabelecidas são: Rota Cuesta, Itaqueri e Tietê Paulista (que abrangem municípios como Brotas, Dois Córregos e Dourado); Rota Circuito das Águas Paulista (Serra Negra, Monte Alegre do Sul, Amparo e Campinas); Rota Mantiqueira Vulcânica Paulista (Caconde, Espírito Santo do Pinhal e Águas da Prata); Rota Mogiana Paulista (Franca, Pedregulho, Patrocínio Paulista e Cristais Paulista) e Rota Alta Paulista (Marília e Garça). Veja detalhes aqui.

Além disso, há destinos cafeeiros como Instituto Biológico, na capital; Sítio Berelu, em Cerqueira César; Sítio Sol Nascente, em Ibiúna; e APTA Regional de Adamantina. Entre as vivências estão o Museu do Café de Piratininga / Fazenda São João, em Piratininga; Museu do Café, em Santos; Ateliê Casa das Artes e Hotel Fazenda Campo dos Sonhos, ambos em Socorro; e o Recanto da Querência, em Garça. Clique aqui para saber mais sobre os destinos e vivências.

A iniciativa é uma parceria da Casa Civil com as secretarias de Turismo e Viagens (Setur), Economia e Indústria Criativas (Secult), Agricultura e Abastecimento (SAA), Desenvolvimento Econômico (SDE), da InvestSP, ligada à SDE, e do Museu do Café, de Santos. No lançamento, haverá também a abertura da exposição “O Feminino no Café: 1870-1930”, produzida pelo Museu do Café, disponível para visitação no Palácio dos Bandeirantes até 23 de abril.

As Rotas do Café de São Paulo também estão conectadas ao Programa SP Produz, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que reconhece, apoia e fomenta Cadeias Produtivas Locais (CPLs). Para este segmento cafeeiro há três CPLs reconhecidas: Divinolândia, Caconde e Torrinha.

