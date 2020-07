Rotary Club São Carlos Pinhal irá doar cadeiras de rodas e de banho para ONG MID

Ailton dos Santos, do Rotary Club São Carlos Pinhal anunciou que ONG MID receberá doação de cadeiras de rodas e de banho - Crédito: Marcos Escrivani

Ter a oportunidade de proporcionar um gesto de carinho, de conforto e de qualidade de vida para crianças e adultos com necessidades especiais e que são de famílias carentes. Com este propósito, o Rotary Club São Carlos Pinhal aderiu a campanha idealizada pelo Leite Sem Fronteiras, através dos voluntários Patrícia Nazari e Matheus Fontana e anunciou ao São Carlos Agora na manhã desta quarta-feira, 8, que irá doar várias cadeiras de rodas e de banho para a ONG MID.

A informação foi passada pelo comerciante Ailton dos Santos, que há dois anos faz campanhas semelhantes no Rotary Club. “Temos um grupo de WhatsApp onde há vários diretores e após conversarmos com o Matheus nos solidarizamos com a causa e lançamos uma campanha. Rapidamente foram muitas doações e iremos adquirir cinco novas cadeiras que serão destinadas para as crianças com necessidades especiais. Iremos fornecer ainda cadeiras para banho. Queremos proporcionar carinho e conforto para esses anjos”, disse Ailton.

Em entrevista ao São Carlos Agora, o comerciante salientou que o Rotary Club São Carlos Pinhal tem como meta promover e participar de ações sociais duradouras. “Por isso acredito que ter a chance de doar cadeiras de rodas é algo utilizado com frequência e de grande utilidade. Trabalho há dois anos com essas ações e quando o Matheus comentou, levei a conversa para todos os rotarianos e fomos sensíveis a causa. Tocou o nosso coração. Fica um sentimento muito bom, pois não há emoção maior neste mundo do que poder ajudar o próximo”, enfatizou Ailton.

DOAÇÕES

O comerciante informou ainda que a campanha prossegue e solicita para famílias que possuam cadeiras de rodas já usadas, bem como de banho e assentos, que doem. “Vamos reformar e doar para quem necessita. É uma corrente do bem e queremos ajudar quantas famílias forem necessário”, comentou.

As doações podem ser levadas na Avenida São Carlos, 370 (Descar Veículos), ou a pessoa entrar em contato pelos fones (Whats) 98119-0033 ou 99788-7164.

A CAMPANHA - O QUE PODE SER DOADO

Além das cadeiras de rodas, um trabalho que será realizado pelo Rotary Club Pinhal, o Leite Sem Fronteiras irá fazer uma campanha para que ocorra doações de leite para dieta enteral das marcas Nutrison, Enteral Comp, Pediasure, Neocate e Aptamil.

Poderão ser doados ainda itens de procedimento para a aplicação da dieta como sonda de alívio, seringa de 20 ml, gases estéreis, luvas de procedimento, equipo e frascos.

INÍCIO DA CAMPANHA

A campanha em prol da OND MID teve início sexta-feira, 3 e as doações podem ser feitas pelos fones (WhatsApp) 99176-8085 – Patrícia ou 99788-7164 – Matheus. Se for necessário, os organizadores irão buscar as doações nas residências.

