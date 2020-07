Rotary Club São Carlos Pinhal conclui campanha e entrega cadeiras de rodas para ONG MID

Representantes do Rotary, da ONG MID e as cadeiras doadas - Crédito: Marcos Escrivani

Uma das campanhas em prol da ONG MID, que cuida de 120 famílias são-carlenses que possuem crianças e/ou adultos com necessidades especiais, chegou ao final na manhã desta quarta-feira, 22. Na sede da entidade, na rua Conde do Pinhal, na Vila Brasil, diretores do Rotary Club São Carlos Pinhal e da ONG, foram entregues cinco cadeiras de rodas e cinco cadeiras para banho.

Estiveram presentes representando o Rotary, Armando Sangaletti,

Adilson dos Santos, Edilson dos Santos e Matheus Fontana. Pela ONG, as diretoras Adriana Varandas e Cássia Camargo (acompanhada da netinha Alicia Fidelix, que é autista).

O clima era uma mistura de emoção e de satisfação. A emoção de quem recebia a doação e que irá ajudar famílias carentes que passam por extrema dificuldade em época de pandemia da Covid-19 e a satisfação dos representantes do Rotary, que proporcionaram felicidade para pessoas que irão ter mais conforto e dignidade.

“Juntos, somos mais fortes”, disse Matheus Fontana. “Nós, do Rotary, fizemos uma doação entre nós e conseguimos adquirir as cadeiras. Fica a satisfação do dever cumprido e respeito ao próximo. É um gesto que marca nosso coração e ficamos felizes por concluir mais uma meta”, afirmou, salientando que uma campanha paralela acontece com o Leite Sem Fronteiras. “Vamos continuar a ajudar a ONG”, prometeu.

Adriana, representando a ONG, não escondeu a felicidade. “O sentimento que fica é de amor e respeito que ainda está vivo. Estamos a alçar novas barreiras e mostrar a importância da solidariedade. Cada cadeira doada significa uma esperança, mobilidade, inclusão social. É um turbilhão de sentimentos. Que isso abra as portas para que outras pessoas também doem e ajudem nossos irmãos. Agradeço de coração a todos que nos ajudaram. Agradeço ao Rotary Clube São Carlos Pinhal por um gesto tão sublime. Meu obrigado de coração, em nome das 120 famílias”, disse Adriana. “Essas cadeiras irão para portadores de deficiências adultas”, finalizou.

