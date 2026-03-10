Roselei FranÃ§oso vistoria CEMEI na Vila Prado e determina aÃ§Ãµes de limpeza e manutenÃ§Ã£o

O secretário municipal de Educação, Roselei Françoso, esteve na última segunda-feira (9) no Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Carmelita Rocha Ramalho, localizado no bairro Vila Prado, em São Carlos, para avaliar as condições da unidade e determinar providências imediatas de limpeza e manutenção no local.

Durante a visita, o secretário verificou a estrutura da escola, conversou com profissionais da unidade e definiu as primeiras medidas para melhorar o ambiente escolar. Algumas ações já foram executadas, enquanto outras estão em fase de planejamento e orçamento.

De acordo com Roselei Françoso, intervenções emergenciais foram realizadas logo após a vistoria. “Nós já realizamos a troca de toda a areia da escola e fizemos também a limpeza da piscina. Tive a oportunidade de conversar com professores, equipe técnica, auxiliares e cuidadores para verificar os principais apontamentos da unidade”, afirmou.

O secretário destacou que o CEMEI possui uma longa trajetória no bairro e é reconhecido por ser um espaço acolhedor, porém necessita de ajustes estruturais. Entre as melhorias previstas estão a recuperação de portas, avaliação da estrutura predial e a instalação de redes na quadra esportiva.

“A escola tem uma longa história no bairro, é bonita e acolhedora, mas precisa de medidas de recuperação. Já determinamos o orçamento para realizar os principais serviços”, explicou.

Roselei também informou que a Secretaria Municipal de Educação aguarda o orçamento da empresa prestadora de serviços para dar continuidade às obras, que incluem a substituição de portas e a recuperação de ambientes internos da unidade.

Segundo o secretário, quem visitar a escola já poderá perceber algumas mudanças. “Quem passar pela unidade verá que a limpeza da piscina já foi feita e temos agora um cronograma para seguir com outras intervenções”, concluiu.

