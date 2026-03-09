Roselei Françoso visita CEMEI Homero Frei após relatos de escorpiões e determina novas medidas de prevenção

O secretário municipal de Educação de São Carlos, Roselei Françoso, esteve na manhã desta segunda-feira (9) no Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Homero Frei, localizado no bairro Santa Felícia, após relatos de pais sobre a presença de escorpiões na unidade escolar. A visita resultou na adoção de uma série de providências imediatas para reforçar a segurança das crianças e tranquilizar as famílias.

De acordo com o secretário, apesar da preocupação, nenhuma criança foi picada. “Isso demonstra a atenção e o cuidado dos professores, da direção e de toda a equipe escolar. Eles têm feito um trabalho constante de orientação e vigilância, o que tem sido fundamental para evitar acidentes”, afirmou.

Entre as ações já realizadas estão a dedetização do espaço, acompanhada por técnicos da Vigilância Epidemiológica e da Unidade de Controle de Zoonoses e Endemias, a substituição da areia dos espaços de recreação, pintura com tinta óleo em todo o perímetro da escola, ampliação da área de aceiro externa e troca de telas em galerias de águas pluviais e esgoto. Além disso, a Secretaria de Educação estuda a contratação de um funcionário exclusivo para a varredura diária, como forma de reforçar as medidas preventivas.

Durante a visita, Roselei destacou o trabalho conjunto realizado na unidade. “É um trabalho de muitas mãos. Temos professores atentos, agentes educacionais comprometidos, direção atuante e o apoio constante da Vigilância. Todos estão unidos para combater os escorpiões e garantir um ambiente seguro para nossas crianças”, disse.

O secretário também ressaltou a importância da orientação permanente aos alunos. “Sabemos que as crianças, por vezes, não percebem o risco. Por isso, o trabalho das professoras em alertá-las sobre o perigo é essencial. Essa conscientização, somada às medidas de manutenção e limpeza, tem sido decisiva para evitar qualquer incidente”, explicou.

A supervisora da Unidade de Controle de Zoonoses e Endemias, médica veterinária Luciana Marchetti, afirmou que o caso já vem sendo acompanhado pelo órgão.

“Estamos monitorando essa situação e prestando apoio técnico à escola, com orientações sobre medidas preventivas e ações voltadas à segurança de toda a comunidade escolar. Sabemos que a localização da unidade pode favorecer o aparecimento desses animais, por isso nossas recomendações incluem a criação de barreiras físicas, manutenção predial adequada e, principalmente, ações de prevenção de acidentes”, explicou.

Segundo ela, a equipe escolar tem colaborado ativamente no controle da situação. “A escola realiza vistorias antes da entrada das crianças e orienta os alunos sobre os riscos e a importância de avisar imediatamente um adulto caso encontrem um escorpião. Esse trabalho conjunto tem apresentado resultados positivos, tanto que não registramos nenhum acidente envolvendo crianças”, destacou.

A médica veterinária ainda alertou que a presença de escorpiões e os casos de picadas vêm aumentando a cada ano no Estado de São Paulo, o que torna fundamental a participação da população na adoção de cuidados com o ambiente e no cumprimento das medidas de prevenção.

As ações no CEMEI Homero Frei envolvem um esforço integrado entre a Secretaria Municipal de Educação, a comunidade escolar, a Unidade de Controle de Zoonoses e Endemias e a Secretaria de Conservação e Qualidade Urbana, responsável pela limpeza e manutenção das áreas no entorno da escola.

