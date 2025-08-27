Roselei Françoso assina ordem de serviço para construção de novo CEMEI em Santa Eudóxia

O prefeito interino de São Carlos, Roselei Françoso, assinou nesta terça-feira (26/08) a ordem de serviço que autoriza o início das obras do novo prédio do Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) “Dionísio da Silva”, em Santa Eudóxia. A ação foi realizada em nome do prefeito Netto Donato e marca o início de um importante investimento em infraestrutura educacional no distrito.

A obra será executada pela empresa HS Lopes Construtora, vencedora da licitação, com recursos na ordem de R$ 3 milhões e prazo de conclusão de 240 dias. A nova unidade será voltada ao atendimento de crianças de 0 a 3 anos, oferecendo um ambiente moderno, seguro e acessível.

O atual prédio, inaugurado em 1986, será desativado e adaptado para funcionar como um centro de fisioterapia, com foco no atendimento à população idosa de Santa Eudóxia. A iniciativa visa ampliar os serviços públicos disponíveis na região, promovendo também inclusão e atenção à saúde.

Segundo o secretário municipal de Educação, Lucas Leão, a construção da nova unidade representa um marco para o desenvolvimento infantil no distrito. “A primeira infância é a base de tudo. Com esse novo prédio, vamos garantir um ambiente mais acolhedor, com acessibilidade e recursos pedagógicos atualizados, fortalecendo o desenvolvimento integral das crianças”, afirmou.

Roselei Françoso, que já esteve à frente da Secretaria de Educação e agora atua como prefeito interino, celebrou o avanço da obra. “Essa obra será o resultado de muito empenho e diálogo com a comunidade. Quando estive na pasta, batalhei por esse projeto porque sabia da urgência em oferecer um ambiente adequado para nossas crianças. Hoje, como vice-prefeito e prefeito interino, é gratificante ver esse sonho sair do papel”, declarou.

Além da melhoria na estrutura de ensino, Françoso destacou o impacto urbano do projeto. “A antiga sede do CEMEI, que será convertida em centro de fisioterapia, permitirá que idosos da região tenham acesso a serviços especializados sem precisar se deslocar até o centro da cidade. É mais um passo na política de valorização da educação e da inclusão social promovida pela atual gestão”, concluiu.

Estiveram presentes na cerimônia o assessor de Gabinete do Prefeito Netto Donato, João Muller; os secretários municipais Leonardo Lázaro (Gestão da Cidade e Infraestrutura), Michael Yabuki (Segurança Pública e Mobilidade Urbana), Paula Knoff (Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia); a secretária adjunta de Educação, Arary Ferreira; diretores da Secretaria Municipal de Educação (SME) e o diretor do Departamento de Administração de Santa Eudóxia, Sidney Prado.

Leia Também