quinta, 08 de janeiro de 2026
Roselei Françoso acompanha início do projeto de escola estadual no Santo Antônio

08 Jan 2026 - 22h10Por Jessica Carvalho R
O vice-prefeito de São Carlos, Roselei Françoso, esteve nesta quinta-feira (8) no terreno onde será construída uma nova e moderna escola estadual no bairro Santo Antônio. A visita marcou simbolicamente o início de um projeto aguardado há anos pela comunidade local.

A agenda contou com a presença da dirigente de ensino Débora Gonzales Costa Blanco, do presidente da Câmara Municipal, Lucão Fernandes, do vereador Júlio Cesar, além de representantes da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE).

De acordo com o projeto apresentado, a nova unidade escolar contará com 15 salas de aula, biblioteca, quadra poliesportiva e estrutura totalmente acessível. A escola funcionará em período integral, atendendo estudantes do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, ampliando a oferta de vagas e a qualidade do ensino público na região.

A execução da obra ficará sob responsabilidade da empresa Camila Construções, com prazo estimado de 300 dias para conclusão. O investimento previsto é de R$ 15 milhões, reforçando a parceria entre o município e o Governo do Estado para a ampliação e modernização da rede pública de ensino.

Representando o prefeito Netto Donato, Roselei Françoso destacou a importância da iniciativa. “Esta escola será importante para o bairro Santo Antônio e para toda São Carlos. Investir em educação é investir no futuro, e ver este projeto sair do papel é motivo de grande satisfação”, afirmou o vice-prefeito.

A expectativa é que a nova escola atenda a uma demanda crescente da região, contribuindo para o desenvolvimento educacional e social do município.

