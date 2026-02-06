(16) 99963-6036
Roselei Francoso retorna à Secretaria de Educação

06 Fev 2026 - 19h08Por Da redação
Vice-prefeito Roselei Françoso - Crédito: divulgaçãoVice-prefeito Roselei Françoso - Crédito: divulgação

O prefeito de São Carlos, Antonio Donato Netto, nomeou Roselei Aparecido Francoso para o cargo de secretário municipal de Educação. O vice-prefeito já havia ocupado esse cargo no início da gestão.

De acordo com o documento oficial, Roselei Francoso assume a função a partir de 9 de fevereiro de 2026, exercendo cargo em comissão, com os vencimentos previstos em lei.

A nomeação ocorre após a exoneração de Lucas Ferreira Leão, que deixou o cargo conforme a Portaria nº 131, publicada na mesma data.

