Roselei Francoso retorna à Secretaria de Educação

Vice-prefeito Roselei Françoso - Crédito: divulgação

O prefeito de São Carlos, Antonio Donato Netto, nomeou Roselei Aparecido Francoso para o cargo de secretário municipal de Educação. O vice-prefeito já havia ocupado esse cargo no início da gestão.

De acordo com o documento oficial, Roselei Francoso assume a função a partir de 9 de fevereiro de 2026, exercendo cargo em comissão, com os vencimentos previstos em lei.

A nomeação ocorre após a exoneração de Lucas Ferreira Leão, que deixou o cargo conforme a Portaria nº 131, publicada na mesma data.

Leia Também