Roselei destaca papel estratégico do HU em ação do Ministério da Saúde

A iniciativa, que aconteceu simultaneamente em 45 hospitais universitários federais de todo o país, tem como objetivo ampliar o acesso da população a serviços especializados de saúde. Em São Carlos, o HU-UFSCar ofereceu mais de 200 procedimentos, entre eles 60 consultas ambulatoriais, 120 exames de diagnósticos e 20 cirurgias eletivas, atendendo a especialidades como endocrinologia, oftalmologia, entre outras.

Durante o evento, o vice-prefeito ressaltou a importância da ação para a população são-carlense. “A parceria com a UFSCar está proporcionando um impacto imediato, com a realização de dezenas de exames e cirurgias que vão reduzir significativamente a fila de espera na saúde municipal”, afirmou Roselei.

O vice-prefeito também fez questão de agradecer os profissionais envolvidos, como o superintendente do hospital, Thiago Luiz de Russo e da reitora da UFSCar, Ana Beatriz de Oliveira, destacando o papel estratégico do Hospital Universitário no futuro da saúde regional. “Visitamos as obras em andamento e pudemos ver que o HU-UFSCar será em breve uma referência em atendimento hospitalar não só para São Carlos, mas para toda a região”.

O evento contou ainda com a presença da secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, Ana Estela Haddad.

Na manhã do último sábado (5/7), o vice-prefeito de São Carlos, Roselei Françoso, representando o prefeito Netto Donato, participou de uma importante ação de saúde pública no Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSCar), como parte do Dia E, promovido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), ligada ao Ministério da Saúde.