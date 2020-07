Rosário doa mil frascos de álcool em gel e R$ 10 mil à Santa Casa de São Carlos

Crédito: Divulgação

A rede de Farmácias Rosário realizou nesta quinta-feira (16) a doação de mil frascos de álcool em gel e um cheque simbólico no valor de R$ 10 mil para a Santa Casa de São Carlos. O supervisor Thiago Nobre de Sá, e o Gerente farmacêutico Ricardo Cezar Pandofeli entregaram as doações pessoalmente ao provedor Antonio Valério Morillas Jr.

“Todos os meses nós fazemos uma capturação e um levantamento de instituições que necessitam de alguma ajuda. Nesse momento de pandemia vimos que a Santa Casa necessita de ajuda, e ligamos para eles e aceitaram a nossa doação para ajudar no combate ao novo coronavírus, que a diretoria da Rosário acha de suma importância”, ressaltou o supervisor Nobre de Sá.

De acordo com gerente farmacêutico, Pandofeli, a Rosário que completa 89 anos de serviços prestados aos são-carlenses, resolveu não só contribuir com os seus serviços e com seus produtos, mas também servir no âmbito social e colaborar com a Santa Casa.

“É com grande alegria que a gente recebe essa significativa contribuição da farmácia do Rosário de São Carlos, esse grupo de farmácias, que vai contribuir em muito para minimizar o sofrimento da população e principalmente a mais carente da nossa cidade”, disse o provedor Morillas Jr.

