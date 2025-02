Rompimento de adutora pode comprometer o abastecimento de água na região do Santa Felicia

Rotatória precisou ser interditada - Crédito: Divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Carlos informa que equipes da autarquia estão trabalhando no conserto de uma adutora de água que se rompeu na região do Faber III, na manhã deste domingo (16).

A rede afetada auxilia no abastecimento do bairro Santa Felícia. Até o momento, os níveis de água permanecem normais, mas há possibilidade de comprometimento parcial do fornecimento no período da tarde.

Devido ao rompimento, a rotatória próxima precisou ser interditada. O local está devidamente sinalizado, e o SAAE alerta os motoristas para redobrar a atenção ao trafegar pela área.

Leia Também