Rompimento de adutora pode causar falta d'água em bairros de São Carlos

–O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Carlos informou que, na manhã deste sábado, houve o rompimento de uma adutora na Avenida Bruno Ruggiero, responsável pela interligação entre os Centros de Produção do Faber III e o bairro Santa Felícia.

A ocorrência pode afetar o abastecimento de água em diversos bairros da região, incluindo Santa Felícia, Jardim Acapulco, Santa Paula, Santa Marta, Jardim Bandeirantes, Planalto Paraíso, Jardim Santa Júlia e Parque Sisi.

Equipes do SAAE já estão no local realizando os reparos, que têm previsão de conclusão em até quatro horas. A normalização do fornecimento de água deve ocorrer gradualmente ao longo do dia.

Por conta da obra emergencial, parte da pista da Avenida Bruno Ruggiero, no sentido Santa Felícia/Shopping, está interditada e devidamente sinalizada. O SAAE pede atenção redobrada aos motoristas que trafegam pela região.

