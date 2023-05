Rodson visita Ministro das Cidades em Brasília

O Presidente da Prohab, Rodson Magno, se reuniu com o Ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, na tarde de ontem (03/05), na cidade de Brasília. Em pauta, foram abordados assuntos sobre habitação, já que uma das prioridades do Ministério das Cidades é resgatar o programa “Minha Casa Minha Vida”, que é de grande importância para a população de baixa renda ou que vivem em vulnerabilidade.

De acordo com Rodson, estabelecer o diálogo é essencial para o Ministro, pois assim poderá dar andamento a projetos e ações que possam beneficiar a população brasileira. “Tive um dia de muito trabalho, mas as audiências públicas ainda continuam aqui em Brasília e eu somente tenho a agradecer, pois as expectativas para São Carlos são as melhores, no que diz respeito a viabilização de moradias”, completa o Presidente da Prohab.

