Rodson solicita mais segurança para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo

O vereador licenciado Rodson Magno, atualmente Presidente da Prohab, esteve juntamente com o Secretário de Serviços Públicos, Marcelo Targas e o Chefe de Seção do Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Lucas Tiberti, visitando o Cemitério Nossa Senhora do Carmo, onde solicitou mais segurança para o local, como a instalação de concertinas em volta de todo o cemitério e também o aumento da altura dos muros.

No último dia 30 de agosto, foram instaladas novas câmeras de segurança no cemitério central, que tem o objetivo de inibir furtos em jazigos, principalmente no período noturno, onde há maior incidência de furtos.

De acordo com Rodson, atualmente o cemitério conta com quatro câmeras que abrangem noventa por cento da área. “Esse novo serviço foi custeado através de uma emenda parlamentar minha, com investimento de R$ 65 mil, por isso, propus uma nova parceria com a Prefeitura Municipal, através do Secretário de Serviços Públicos, Marcelo Targas, para que seja instalado concertinas em volta de todo cemitério, além de subirem a altura dos muros”.

Para Rodson, a segurança do local é uma uma prioridade de seu mandato como vereador. “Precisamos melhorar ainda mais a segurança do cemitério, pois é muito triste as pessoas, que vem visitar seus entes queridos, passarem por esse tipo de constrangimento”, completa o vereador licenciado.

Leia Também